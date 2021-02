কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন জানালেন গ্রেটা থুনবার্গ

নতুন তিন কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলনরত কৃষকদেরকে সমর্থন জানিয়েছেন পরিবেশ আন্দোলন কর্মী গ্রেটা থুনবার্গ। মঙ্গলবার (২ ফেব্রুয়ারি) রাতে নিজের টুইটার অ্যাকাউন্টে সিএনএন-এর একটি সংবাদ শেয়ার করে কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়েছেন তিনি।

এর আগে ওই একই লিঙ্ক শেয়ার করে কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের সংগীতশিল্পী পপস্টার রিহানা। খবর ভারতীয় গণমাধ্যমের।

We stand in solidarity with the #FarmersProtest in India.

https://t.co/tqvR0oHgo0