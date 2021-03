পঙ্গু ফিলিস্তিনির বাড়িও গুঁড়িয়ে দিল ইসরায়েলি দখলদাররা

পঙ্গুত্বের কারণে বহু বছর ধরে হুইলচেয়ারে ‘বন্দি’ ফিলিস্তিনি নাগরিক হাতিম হুসেইন আবু রায়ালা। বহু কষ্টে তিলে তিলে জমানো অর্থে তৈরি করেছিলেন স্বপ্নের বাড়ি। কিন্তু সেই সুখ স্থায়ী হতে দিল না ইসরায়েলি দখলদাররা। একবার-দু’বার নয়, অন্তত চারবার তারা গুঁড়িয়ে দিয়েছে এ পঙ্গু ফিলিস্তিনির বাড়িটি।

মঙ্গলবার বার্তা সংস্থা কুদস প্রেসের বরাতে মিডল ইস্ট মনিটর জানিয়েছে, সোমবার দখল করা জেরুজালেমের উত্তরপূর্ব দিকে ইসাউইয়া এলাকায় আবু রায়ালার বাড়িটি গুঁড়িয়ে দেয় ইসরায়েলিরা।





এদিন জেরুজালেমের ইসরায়েলি নগর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালায় দখলদার সামরিক বাহিনী। লাইসেন্স ছাড়া তৈরি হয়েছে অজুহাতে ভেঙে দেওয়া হয় শারীরিক প্রতিবন্ধী আবু রায়ালার বাড়ি।



কুদস প্রেসের তথ্যমতে, এ নিয়ে চারবার বাড়ি ভাঙা পড়ল ওই মুসলিম ফিলিস্তিনির। তবে অন্য গণমাধ্যমগুলোতে এই সংখ্যা ছয় বলেও দাবি করা হয়েছে।

For years, disabled, wheelchair-bound Palestinian, Hatem Abu Riyala has tried to get a permit for his now destroyed home in Issawiya, East Jerusalem. His home demolished several times.



A grim reminder of injustice & Israeli occupation over Palestinians pic.twitter.com/6s9nVP4XCe