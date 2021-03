১০ কোটি আলোকবর্ষ দূরের গ্যালাক্সির ছবি প্রকাশ করল নাসা

যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা সম্প্রতি পৃথিবী থেকে ১০ কোটি আলোকবর্ষ দূরের একটি গ্যালাক্সির ছবি প্রকাশ করেছে। যেখানে নীলচে আলোয় মোড়া প্রচুর গ্রহ ও তারার সমাহার দেখা যাচ্ছে।

সোমবার (৮ মার্চ) নাসা তাদের অফিশিয়াল টুইটারে নতুন এই ছবি প্রকাশ করে। যার নাম দেয় এনজিসি-২৩৩৬।

হাবল টেলিস্কোপের মাধ্যমে এই অপূর্ব ছবি তুলে ধরে নাসা। ১৮৭৬ সালে জার্মান মহাকাশচারী উইলিয়াম টেম্পেল এই নয়নাভিরাম নীল গ্যালাক্সির ছবি তুলে ধরেছিলেন পৃথিবীর সামনে। নাসা নিজেদের টুইট ক্যাপশনে লিখেছে,

‘দেখুন, গ্যালাক্সি এনজিসি-২৩৩৬, যেটি একটি ছায়াপথ থেকে প্রায় ১০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। ১৮৭৬ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানী উইলিয়াম টেম্পেল এটি আবিষ্কার করেছিলেন।'

Check out NGC 2336, a galaxy about 100 million light-years away.



Discovered in 1876, by astronomer William Tempel, the image captured by @NASAHubble shows the sheer size and beauty of this majestic galaxy.



Find out how it gets its blue glow: https://t.co/2hLC3DajkO pic.twitter.com/XRh9MMNyy7