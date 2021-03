তৃণমূল ফের ক্ষমতায় গেলে পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ হয়ে যাবে: শুভেন্দু

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস আবারও ক্ষমতায় গেলে পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ হয়ে যাবে মন্তব্য করে নতুন বিতর্ক উসকে দিয়েছেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বুধবার পূর্ব মেদিনিপুরের কাঁথিতে আয়োজিত এক জনসভায় সদ্য গেরুয়া শিবিরে যোগ দেওয়া এ নেতা বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে ফের যদি তৃণমূলকে ক্ষমতায় আনেন, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ নয়, এটা বাংলাদেশ হয়ে যাবে।

‘জয় বাংলা’সহ তৃণমূলের বেশিরভাগ স্লোগান বাংলাদেশের উল্লেখ করে তিনি বলেন, শ্যামাপ্রসাদের ভূমিকে বাংলাদেশ হতে দেবেন না।

বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) মতো সংস্থাগুলোর সাম্প্রতিক তথ্য বলছে, আর্থ-সামাজিক অনেক সূচকেই ভারতের চেয়ে বাংলাদেশের অবস্থা যথেষ্ট ভালো। তাহলে পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশের মতো হয়ে যাওয়া খারাপ কীভাবে, তা ব্যাখ্যা করেননি শুভেন্দু।

But according to you BJP wallas Kashmir has become paradise after August 2019 so what’s wrong with West Bengal becoming Kashmir? Anyway, Bengalis love Kashmir & visit us in large numbers so we forgive you your stupid, tasteless comment. https://t.co/drxRLxvIO1