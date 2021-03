আজ ফের পশ্চিমবঙ্গে আসছেন মোদি

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারণায় অংশ নিতে আজ ফের একবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে আসছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বুধবার (১৭ মার্চ) রাতে এক টুইটে তিনি নিজেই বিষয়টি জানিয়েছেন।

সেই টুইটে মোদি লেখেন, ‘বৃহস্পতিবার (১৮ মার্চ) আমি আমার পশ্চিমবঙ্গের ভাই ও বোনেদের মধ্যে উপস্থিত থাকার সুযোগ পেয়ে আনন্দিত। আমি পুরুলিয়ায় একটি জনসভায় বক্তব্য রাখব। রাজ্য জুড়ে পরিবর্তনের আশা জেগেছে। বিজেপির সুশাসনের কর্মসূচি জনগণের মধ্যে সুরেলা আওয়াজ তুলেছে।’

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে দিল্লি থেকে রওয়ানা দেবেন মোদি। ১০ টা ৩৫ মিনিটে দুর্গাপুর বিমানবন্দরে নামার কথা রয়েছে তার। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে করে পুরুলিয়ার হুটমুড়ার ফুটবল মাঠে নামবেন তিনি। সেখানকার স্থানীয় নির্বাচনী সভায় অংশ নেবেন তিনি।

মোদির এই সভার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছেন পুরুলিয়ার সংসদ সদস্য জ্যোর্তিময় মাহাতো ও ঝাড়খণ্ডের কোডার্মা লোকসভা কেন্দ্রের সাবেক বিজেপি সংসদ সদস্য রবীন্দ্রকুমার রায়।

এদিকে মোদির সভায় বাইরের রাজ্য থেকে মানুষকে ডেকে আনতে হবে বলে খোঁচা দিয়েছে তৃণমূল। পুরুলিয়ার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ‘মমতার সভায় যা লোক হয়েছিল, তার সিকিভাগও এ সভায় হবে না।’

