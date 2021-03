ভারতে মন্দিরে পানি পান করায় মারধরের শিকার মুসলিম শিশু

মুসলিম হয়ে মন্দিরে পানি পান করায় ভারতে বেধড়ক পেটানো হয়েছে ১৪ বছরের এক শিশুকে। সম্প্রতি দিল্লির অদূরে গাজিয়াবাদের এই ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে গেছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। খবর ডয়েচে ভেলের।

জানা যায়, উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে রয়েছে দীর্ঘদিনের পুরোনো দাসনা মন্দির। বর্তমানে সেই মন্দিরের প্রধান নরসিংহানন্দ সরস্বতী।

তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই মন্দির চত্বরের বাইরে একটি বোর্ড লাগিয়ে দিয়েছেন। তাতে লেখা, ‘এই মন্দিরটি হিন্দুদের পবিত্রস্থল। এখানে মুসলিমদের ঢোকার অনুমতি নেই।'

স্থানীয়রা বলছেন, পুরোনো মন্দিরটিতে এতদিন হিন্দু-মুসলিম সবাই যেতে পারতেন। কিন্তু নরসিংহানন্দ আসার পর থেকেই নানা বিধিনিষেধ জারি হয়েছে। এখন সেখানে মুসলিমদের সঙ্গে একপ্রকার অচ্ছুতের মতো ব্যবহার করা হচ্ছে।

WARNING: TRIGGERING and VIOLENCE.



A young boy named Asif who apparently was drinking water from a mandir was brutally thrashed and beaten up by this person named Shringi Yadav.



Source: https://t.co/UPAvWYpg3N pic.twitter.com/kP2I8oSvCC