মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে মোদির সাক্ষাৎ

ত্রিদেশীয় সফরের অংশ হিসেবে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া ভ্রমণ শেষে বর্তমানে ভারতে অবস্থান করছেন মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে শুক্রবার (১৯ মার্চ) নয়াদিল্লিতে সাক্ষাৎ করেছেন তিনি। তাদের মধ্যে আন্তঃদেশীয়, আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক বিভিন্ন ইস্যুতে আলোচনা হয়েছে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভি।

আলোচনায় চীনকে মোকাবিলার প্রসঙ্গও উঠে আসে বলে গণমাধ্যমটির প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। বাইডেন প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে অস্টিনই প্রথম ভারত সফরে এলেন। মোদির সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি ভারতের ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার অজিত দোভালের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছেন।

অস্টিনের সঙ্গে সাক্ষাতের পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে দেয়া এক পোস্টে মোদি লিখেছেন, ‘বিশ্বের ভালোর জন্য ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র পারস্পারিক কৌশলগত সম্পর্কে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’ পোস্টে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকেও শুভেচ্ছা জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

Pleasure to meet U.S. @SecDef Lloyd Austin today. Conveyed my best wishes to @POTUS @JoeBiden. India and US are committed to our strategic partnership that is a force for global good. pic.twitter.com/Z1AoGJlzFX