বাংলাদেশে আসার জন্য তর সইছে না মোদির

করোনাভাইরাস মহামারি দেখা দেওয়ার পর থেকে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রথম বিদেশ সফর শুরু হচ্ছে আজ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষের অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ঢাকায় পৌঁছাবেন তিনি। এর আগেই শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বে আস্থা রেখে বাংলাদেশের উন্নয়নযাত্রায় অংশীদার হওয়ার লক্ষ্যের কথা জানিয়েছেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী।

দুই দিনব্যাপী সফর সামনে রেখে বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, আমাদের বন্ধুসুলভ প্রতিবেশী বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক, ভাষাগত এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের বন্ধন অত্যন্ত গভীর।

সফর সম্পর্কে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক ও উন্নয়নমূলক অগ্রগতির প্রশংসাই শুধু নয়, এসব অর্জনে ভারতের অব্যাহত সমর্থনে প্রতিশ্রুতি জানানোও আমার এই সফরের অন্যতম উপলক্ষ।

এসময় বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন বলেও জানান ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী।

