পশ্চিমবঙ্গে অনিয়ম-অভিযোগের মধ্য দিয়ে শেষ হলো তৃতীয় দফার ভোট

ভারতের বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে চলছে ভোটগ্রহণ। এপ্রিল মাসজুড়ে মোট আট দফায় ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ২ মে এই নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হবে। ইতোমধ্যে বিক্ষিপ্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে দুই দফায় মোট ৬০ আসনের ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (৬ এপ্রিল) তৃতীয় দফায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হুগলি, হাওড়া– এই তিন জেলার ৩১টি আসনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় দফার নির্বাচনে মোট ভোট পড়েছে ৭৭.৬৮ শতাংশ। ভারতীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে।

গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে দেখা যায়, বিকেল ৫টা পর্যন্ত হুগলিতে ভোট পড়েছে ৭৯ শতাংশ, হাওড়ায় ৭৮ শতাংশ ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৭৭ শতাংশ। সবমিলিয়ে এবারের ৩১টি আসনের নির্বাচনে ভোট পড়েছে ৭৭.৬৮ শতাংশ।

তৃতীয় দফার নির্বাচনে নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এই নির্বাচনে তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএম সবাই একে-অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন। বিকেল ৫টার দিকে অভিযোগ নিয়ে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ বাম রাজনীতিবিদরা। তাদের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় বাহিনী ও কমিশনের আধিকারিকরা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ। তাই তারা অভিযুক্ত কর্মীদের সরিয়ে দেয়ার দাবি জানিয়েছেন।

Goons of BJP attacked TMC candidate Sujata Mondal (file pic 2) at Arandi-I booth no.263 Mahallapara. Her personal security officer has suffered injuries on head & is in critical state. CRPF personnel were silent spectators: TMC's Derek O'Brien(file pic 1) to EC #WestBengalPolls pic.twitter.com/uzzn8Wdc5o