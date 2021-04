ব্রিটেনে মিয়ানমার দূতাবাসে ঢুকতে পারছেন না রাষ্ট্রদূত

ব্রিটেনে নিয়োজিত মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত কিয়াও জর মিন বুধবার বলেছেন, লন্ডনে অবস্থিত দূতাবাসে তাকে প্রবেশ করতে দেয়া হচ্ছে না।

তিনি বলেছেন, মিয়ানমারের সামরিক অ্যাটাশে দূতাবাসের কর্মীদের ভবন ছাড়তে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি আর দেশটির প্রতিনিধি নয় বলে তাকে জানানো হয়েছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে তিনি বলেন, ‘আমি বাইরে আটকে আছি।’

বুধবারের ঘটনাকে জর মিন ‘লন্ডনের মধ্যে এক ধরণের অভ্যুত্থান’ বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ‘এ ধরণের অভ্যুত্থান সংঘটিত হতে পারে না।’

ছবিতে দেখা গেছে, লন্ডনের মেফেয়ার এলাকায় মিয়ানমারের দূতাবাসের সামনে মিন দাঁড়িয়ে আছেন এবং মেট্রোপলিটন পুলিশের সঙ্গে কথা বলছেন।

জানা গেছে, কর্মীদের দূতাবাসে প্রবেশ করতে না দেয়ার জন্য পুলিশ ডাকা হয়েছে।

এদিকে লন্ডনে বসবাসকারী বার্মিজ কমিউনিটির লোকজন দূতাবাসের সামনে জড়ো হয়ে প্রতিবাদ করছেন।

Burmese community in London currently gathering at #Myanmar embassy over the news of the embassy being seized by the regime.

The police are seen there. Ambassador is reportedly blocked from entering the building.

Livehttps://t.co/qriPYPfY8J#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/uKS9UrATFO