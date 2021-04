প্রচারণা নিষিদ্ধ: ধর্ণায় বসে ছবি আঁকছেন মমতা

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন চলছে। অথচ এমন মহাগুরুত্বপূর্ণ সময়েই কি না বসে বসে ছবি আঁকছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়!

না, শখের বশে আপাতত এই কাজ করছেন না রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। উস্কানিমূলক বক্তব্যের কারণে তাকে নির্বাচনী প্রচারণা থেকে ২৪ ঘণ্টার জন্য নিষিদ্ধ করেছে ভারতীয় নির্বাচন কমিশন। এর প্রতিবাদেই মঙ্গলবার ধর্ণায় বসেছিলেন মমতা।

এদিন নীরব ধর্ণামঞ্চে একা একা তিন ঘণ্টা কাটিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। আর এই সময়টুকু তিনি পার করেছেন রঙ-তুলিতে ক্যানভাস রাঙানোর মাধ্যমে।

#WATCH | West Bengal CM Mamata Banerjee paints & shows paintings as she sits on dharna at Gandhi Murti in Kolkata, to protest against a 24-hour ban imposed by ECI on her from campaigning from 8 pm of April 12 till 8 pm of April 13 pic.twitter.com/CvKHxTB53d