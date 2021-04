ট্রুডোর শুভেচ্ছাবার্তায় শুরুতে ‘সালাম’, শেষে ‘রমজান মোবারক’

পবিত্র রমজান মাসের আগমন উপলক্ষে বিশ্বের কোটি কোটি ধর্মপ্রাণ মুসলিমকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। মঙ্গলবার এক ভিডিওবার্তায় এ শুভেচ্ছা জানান তিনি।

টুইটারে প্রকাশিত ভিডিওবার্তায় শুরুতেই ‘আসসালামু ওয়ালাইকুম’ বলে মুসলিমদের সালাম দিতে দেখা যায় কানাডীয় প্রধানমন্ত্রীকে।

এরপর তিনি বলেন, আজ কানাডা এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মুসলিমদের জন্য রমজান শুরু হচ্ছে। সাধারণত, এসময় পরিবার ও বন্ধুবান্ধবরা প্রার্থনার জন্য মিলিত হন এবং ইফতারের মাধ্যমে রোজা সমাপ্ত করেন। কিন্তু এখনও যেহেতু করোনাভাইরাস মহামারি চলছে, তাই এ বছরের রমজানও কিছুটা ভিন্ন হবে।

ট্রুডো বলেন, এবারও হয়তো অনেকেই রোজা রেখে সম্মুখসারি এবং অত্যাবশ্যক কর্মী হিসেবে কাজ করবেন। অনেকেই একাকী এবং বিচ্ছিন্ন অনুভব করবেন। আবার অনেকেই নামাজের জন্য মসজিদে যেতে অথবা প্রিয়জনদের সঙ্গে ইফতার করতে পারবেন না।

While COVID-19 may keep us from gathering in person this Ramadan, it can’t stop Muslims from celebrating the values at the heart of Islam. To everyone doing that at home and online, Sophie and I are wishing you peace and happiness. Ramadan Mubarak! https://t.co/MHHf86qko8 pic.twitter.com/dLsCLzmTJl