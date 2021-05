টিকার জন্য ‘হুমকি’র মুখে ভারত ছাড়লেন সেরাম সিইও

করোনার টিকা পেতে ভারতের টিকা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান সেরাম ইনস্টিটিউটের সিইও আদর পুনাওয়ালাকে চাপ দিয়ে আসছিলেন বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে কর্পোরেট কর্মকর্তাসহ একাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তি। সে কারণেই ভারতীয় ফ্লাইটগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ার আগেই দেশ ছেড়ে ব্রিটেনে পাড়ি জমিয়েছেন পুনাওয়ালা।

পুরো ভারত যখন করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউয়ে পর্যুদস্ত, ঠিক তখনই ব্রিটিশ সংবাদপত্র ‘দ্য টাইমস’-এর বরাত শনিবার (১ মে) দিয়ে এমন চাঞ্চল্যকর খবর জানিয়েছে কলকাতার গণমাধ্যম আনন্দবাজার পত্রিকা।

‘দ্য টাইমস’-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, কোভিশিল্ড টিকার জন্য পুনাওয়ালাকে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং অন্যান্যরা ফোন করতেন। দ্রুত টিকা পাওয়ার দাবি জানাতেন তারা।

ব্রিটিশ গণমাধ্যমটিকে পুনাওয়ালা বলেছেন, ‘হুমকি বললে কম বলা হয়। মানুষের আশা এবং আগ্রাসন অভূতপূর্ব। এটা আশ্চর্যজনক। প্রত্যেকেই মনে করছেন, তার টিকা পাওয়া উচিত। তারা এটা বুঝতে চাইছেন না, কেন অন্যদেরও তাদের আগে টিকা পাওয়া উচিত।’

পুনাওয়ালা ওই ব্রিটিশ সংবাদপত্রটিকে আরও বলেন, ‘ওরা বলছে, তুমি যদি টিকা না দাও তা হলে ফল ভালো হবে না ... এটা খারাপ ভাষা নয়। কিন্তু বলার ধরনটা খারাপ। ওদের কথা না শুনলে ওরা কী করতে পারে সেটাই এর অন্তর্নিহিত অর্থ। এমন হুমকি আসছেই এবং তাদের দাবি না মানা পর্যন্ত কোনো কাজই করতে দিচ্ছে না।’

সম্প্রতি পুনাওয়ালাকে ‘ওয়াই’ ক্যাটাগরির নিরাপত্তা দিয়েছিল ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার।

‘দ্য টাইমস’-এর দাবি, পুনাওয়ালা ব্রিটেনে কিছুদিন কাটাবেন বলে জানিয়েছেন। এমনকি তিনি উল্লিখিত পরিস্থিতিতে দেশে ফিরতে চান না বলেও জানিয়েছেন।

Had an excellent meeting with all our partners & stakeholders in the U.K. Meanwhile, pleased to state that COVISHIELD’s production is in full swing in Pune. I look forward to reviewing operations upon my return in a few days.