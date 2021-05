মমতার জয়ের আভাসেই উৎসবের আমেজ শুরু

সবার নজর এখন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার ভোটের ফলাফলের দিকে। এই নির্বাচনে মূল লড়াই বিজেপি ও রাজ্যে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে। প্রাথমিক ফলাফলে এগিয়ে আছে তৃণমূল কংগ্রেস। এক্ষেত্রে বিজেপি বেশ পিছিয়ে আছে।

এবারের নির্বাচনের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় লড়াই করছেন নন্দীগ্রাম থেকে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন তৃণমূল দলের এই নেত্রী ১০ বছর ধরে রাজ্যের ক্ষমতা ধরে রেখেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, তামিলনাড়ু, কেরালা ও পুদুচেরিতে ভোট গণনা শেষ হলেই ফলাফল জানা যাবে। ২৭শে মার্চ থেকে ২৯শে এপ্রিল পর্যন্ত আট দফায় ভোটগ্রহণ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। এমন সময় এই নির্বাচনের ফলাফল দেয়া হচ্ছে যখন ভারতে প্রায় চার লাখের কাছাকাছি কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হয়েছে।

হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হলেও বুথফেরত জরিপ বলছে মমতার দলই জিততে যাচ্ছে আবারও। ভোট গণনা যতই এগিয়ে যাচ্ছে, ততই তৃণমূলের জয়ের ছবি স্পষ্ট হচ্ছে। আর তাতেই উচ্ছ্বাসের বাঁধ ভেঙেছে কালীঘাটে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে ভিড় জমাতে শুরু করেছেন দলের কর্মী-সমর্থকরা।

ভোটবাক্সে যে ফলাফল ধরা পড়েছে, তা নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও মন্তব্য করেননি তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। তবে তাতে বাঁধ মানছে না উচ্ছ্বাস। রাস্তার উপরই আবির খেলা শুরু হয়েছে। ঢাক ঢোল বাজিয়ে জয়ধ্বনি শোনা যাচ্ছে দলের নামে।

#WATCH TMC supporters celebrate at Kalighat, Kolkata as party leads on 202 seats as per official trends#WestBengalElections2021 pic.twitter.com/iiOyPhf8be