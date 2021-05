মোদির অভিনন্দন জানানোর ৩ দিন পর মমতার ধন্যবাদ

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হওয়ার পর মমতা ব্যানার্জিকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই অভিনন্দন পাওয়ার তিন দিন পর মোদিকে ধন্যবাদ জানালেন তিনি।

বুধবার (৫ মে) বেলা সোয়া ১১টার দিকে রাজভবনে তৃতীয়বারের মতো মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন মমতা। শপথ নেয়ার পর তিনি মোদিকে ধন্যবাদ জানিয়ে টুইট করেন।

গত রোববার টুইটে মমতাকে ‘দিদি’ সম্বোধন করে নরেন্দ্র মোদি বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গে মমতা দিদিকে তার দল তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ের জন্য অভিনন্দন। কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে জনগণের প্রত্যাশা ও কোভিড-১৯ মহামারি থেকে বের হয়ে আসতে সব ধরনের সম্ভাব্য সহযোগিতা করা হবে।’

আজ মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেয়ার পর সেই টুইটের জবাব দিলেন মমতা ব্যানার্জি। তিনি লিখেছেন, ‘শুভেচ্ছা জানানোর জন্য মোদিজিকে ধন্যবাদ। আশা করি, পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির জন্য সব রকম সহযোগিতা করবে কেন্দ্র।”

Thank you @narendramodi ji for your wishes.



I look forward to the Centre's sustained support keeping the best interest of WB in mind.



I extend my full cooperation & hope together we can fight this pandemic amid other challenges & set a new benchmark for Centre-State relations. https://t.co/DORcTPb2UG