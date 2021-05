করোনায় ‘আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন’ ছোটা রাজনের মৃত্যুর গুঞ্জন

ভারতের ‘আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন’ ছোটা রাজনের মৃত্যুর গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছে কয়েকটি গণমাধ্যমে। তবে খবরটি সত্য নয় বলে জানিয়েছে দিল্লি পুলিশ। জানা গেছে, করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দিল্লির একটি হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন তিনি।

শুক্রবার (৭ মে) তার মৃত্যুর বিষয়টি নাকচ করে দিয়েছে ভারতীয় সংবাদ সংস্থা এএনআই-ও।

জানা গেছে, চলতি বছরের ২৬ এপ্রিল থেকে দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অব মেডিকেল সার্ভিসে (এআআইএমএস) ভর্তি ছিলেন রাজেন্দ্র সদাশিব নিকালজে ওরফে ছোটা রাজন।

হাসপাতাল সূত্রের বরাত দিয়ে কলকাতার গণমাধ্যম সংবাদ প্রতিদিন বলছে, করোনা আক্রান্ত হওয়ার পর তার শরীরের একাধিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাজ করছে না। চিকিৎসায় আশানুরূপ সাড়া মিলছে না।

২০১৫ সালে ইন্দোনেশিয়া থেকে গ্রেফতার করা হয় রাজনকে। তিনি কুখ্যাত ভারতীয় ডন দাউদ ইব্রাহিমের বিরোধী হিসেবে পরিচিত। একাধিকবার রাজনকে হত্যার চেষ্টা করে দাউদ ইব্রাহিমের ঘনিষ্ঠ সহচর ছোটা শকিল।



২০১৮ সালে সাংবাদিক জ্যোতির্ময় দে হত্যাকাণ্ডে রাজনসহ ৯ আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দেন ভারতীয় আদালত। তারপর থেকেই দিল্লির তিহার কারাগারে রাখা হয়েছিল তাকে।

