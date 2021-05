আমরা ফিলিস্তিনের পক্ষে: ইমরান খান

অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এবার সরব হলেন পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। তিনি জানিয়েছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের জনগণ ফিলিস্তিনিদের পাশে রয়েছে।

গত বুধবার এক টুইটে ইমরান খান বলেন, আমি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এবং আমরা গাজার পক্ষে, আমরা ফিলিস্তিনের পক্ষে।

টুইটে তিনি মার্কিন দার্শনিক নোয়াম চমস্কির একটি বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, ‘তুমি আমার পানি নিয়ে যাও, আমার জলপাই গাছ পুড়িয়ে দাও, আমার বাড়ি ধ্বংস করো, আমার চাকরি কেড়ে নাও, আমার জমি চুরি করো, আমার বাবাকে কারাগারে ঢোকাও, মাকে মারো, আমার দেশে বোমা ফেলো, আমাদের সবাইকে অনাহারী করো, অপমান করো। তারপরও সব দোষ আমারই, কারণ আমি পাল্টা একটি রকেট মেরেছি।’

I am PM of Pakistan and #WeStandWithGaza #WeStandWithPalestine pic.twitter.com/0Gpb9DxjJG