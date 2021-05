ইসরায়েলকে ঠেকাতে এগিয়ে যাচ্ছে আশপাশের দেশের মানুষ

ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতি জানিয়ে ইসরায়েলবিরোধী উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছে মধ্যপ্রাচ্যের অন্য দেশগুলোতেও। ইতোমধ্যেই ইসরায়েল সীমান্তে হানা দিয়েছেন জর্ডান ও লেবাননের ফিলিস্তিনিপন্থীরা। যোগ দিয়েছেন সিরিয়ার বাসিন্দারাও।



সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, ফিলিস্তিনিদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সংহতি জানিয়ে ইসরায়েল সীমান্তের কিং অ্যালেনবাই সেতুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন শত শত জর্ডানিয়ান। জর্ডান থেকে ইসরায়েলে চলাচলের অন্যতম মাধ্যম এই সেতুটি।

King Hussein bridge known also with Allenby bridge right now.



Jordanians marching towards the boarder that connects jordan with the west bank in a gesture of solidarity with the Palestinians. #Palestine

