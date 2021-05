ইসরায়েলি গ্যাসক্ষেত্রে ভয়াবহ আগুন

ইসরায়েলের হাইফা শহরের একটি গ্যাসক্ষেত্রে ভয়াহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে গ্যাসক্ষেত্রটির প্ল্যাটফর্মে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলার ছবি ও ভিডিও ভাইরাল হয়েছে।

রুশ বার্তা সংস্থা স্পুটনিক জানিয়েছে, গত সোমবার রাতে হাইফা উপকূলের ওই গ্যাসক্ষেত্রটিতে আগুন লাগে। ওই এলাকার আশপাশে বসবাসকারী ইসরায়েলিরা এর ছবি ও ভিডিও শেয়ার করেছেন।

Large fire has broken out on a natural gas extraction platform in the Mediterranean off Haifa. Israeli media says due to a "technical malfunction" pic.twitter.com/F9HgjJSLIu