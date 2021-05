ভারতে গুঁড়িয়ে দেয়া হলো শতবর্ষী মসজিদ

ভারতের উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের বরাবাঁকিতে যোগী আদিত্যনাথের সরকার একটি প্রাচীন মসজিদ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এ ঘটনার জেরে ওই এলাকায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বিরাজ করছে।

গরিব নেওয়াজ নামে ওই মসজিদটি মঙ্গলবার (১৮ মে) ভেঙে ফেলা হয় বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে বিবিসি।

স্থানীয় প্রশাসনের দাবি, ওই মসজিদের কাঠামোটি অবৈধভাবে নির্মিত হয়েছিল এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টের অনুমতি নিয়েই সেটি ভেঙে ফেলা হয়েছে। তবে শতবর্ষী এই মসজিদ ভাঙার তীব্র নিন্দা জানিয়ে পুরো ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছে অল ইন্ডিয়া পার্সোনাল ল বোর্ড ও সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড।

বরাবাঁকির স্থানীয় মুসলিমরাও বলছেন, গত ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ওই মসজিদে নিয়মিত নামাজ পড়া হয়ে আসছিল। উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লখনৌ থেকে মাত্র ২০ মাইল দূরে পুরনো জনপদ ও জেলা শহর বরাবাঁকি।

In #UttarPradesh's Barabanki, mosque demolished by the administration amid an anti-encroachment drive pic.twitter.com/RxtLWHF9DL