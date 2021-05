গাজা থেকে রকেট নিক্ষেপের নিন্দা ভারতের

নিরীহ ফিলিস্তিনিদের ওপর টানা ১১ দিন বোমাবর্ষণের মাধ্যমে দুই শতাধিক মানুষকে হত্যা করা ইসরায়েলের পক্ষে জাতিসংঘে সরব হয়েছে ভারত। ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি আগ্রাসনের প্রতিবাদ না জানিয়ে উল্টো ফিলিস্তিনি প্রতিরোধযোদ্ধাদের পাল্টা রকেট ছোড়ার নিন্দা জানিয়েছে দেশটি।

গত ১০ মে ইসরায়েল প্রথমে গাজায় বিমান হামলা চালালেও জাতিসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি টি এস তিরুমূর্তি দাবি করেছেন, ফিলিস্তিনিরাই ইসরায়েলিদের দিকে আগে রকেট হামলা চালিয়েছে।



তিনি বলেছেন, আমরা গাজা থেকে ইসরায়েলে লাগাতার রকেট হামলার নিন্দা জানাই। এর ফলে বেশ কয়েকজন সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। ইসরায়েলের পাল্টা বিমান হামলায়ও প্রাণ গেছে অনেকের, সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে।

We condemn indiscriminate rocket firings from Gaza into Israel, which have caused the deaths of a number of civilians. Retaliatory strikes into Gaza have also resulted in deaths & destruction: TS Tirumurti, Permanent Rep of India to the UN pic.twitter.com/0gvI8VmaVx