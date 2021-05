বিজেপি নেতার টুইটে ‘ভুল’ ধরায় টুইটার অফিসে পুলিশের হানা

ভারতে বিতর্কিত নথি নিয়ে এক বিজেপি নেতার টুইটে ‘ম্যানিপুলেটেড মিডিয়া’ (অসৎভাবে নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া) লেবেল সেঁটে দেয়ায় স্থানীয় টুইটার কার্যালয়ে হানা দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন দিল্লি পুলিশ। রাজধানী দিল্লি ও দিল্লির উপকণ্ঠে গুরগাঁওয়ে টুইটার কার্যালয়ে গত সোমবার রাতে পুলিশ ওই অভিযান চালায় বলে জানা গেছে।

বিবিসি বাংলার খবর অনুসারে, সপ্তাহখানেক আগে বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র কংগ্রেসের তৈরি দাবি করে একটি নথি টুইট করেন। সেটিকেই ‘ম্যানিপুলেটেড মিডিয়া’ লেবেল করে দেয় টুইটার। এর জন্য প্রথমে টুইটারের কাছে কৈফিয়ত চায় ভারত সরকার, এরপরেই তাদের কার্যালয়ে পুলিশ হানা দেয়।

সোমবার রাতে দক্ষিণ দিল্লির লাডোসরাইতে টুইটার ইন্ডিয়ার কার্যালয়ে যান দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেলের কর্মকর্তারা। তবে মহামারির কারণে টুইটারের প্রায় সব কর্মীই ‘ওয়ার্ক ফ্রম হোম’ করায় সেখানে প্রতিষ্ঠানটির জ্যেষ্ঠ কোনো কর্মকর্তা ছিলেন না। একারণে নিরাপত্তারক্ষীদেরই জেরা করে ফিরে আসে পুলিশ।

এ অভিযানের আগে বাছাই করা কিছু সংবাদমাধ্যমকে খবর দেয়া হয়েছিল। তেমনই একটি বার্তা সংস্থার ক্যামেরায় ধরা পড়েছে জিজ্ঞাসাবাদের দৃশ্য।

দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, বিজেপি নেতা সম্বিত পাত্রের সেই টুইটকে কীসের ভিত্তিতে টুইটার বিকৃত খবর বলে চিহ্নিত করেছে, তার তদন্ত করতেই তারা সেখানে অভিযান চালিয়েছিল।

সম্বিত পাত্র ওই টুইটে একটি নথি উপস্থাপন করে দাবি করেছেন, বিরোধী দল কংগ্রেসের গবেষণা শাখা মহামারি পরিস্থিতিকে ব্যবহার করে বিজেপি সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার ষড়যন্ত্র করছে।

পরে এক সংবাদ সম্মেলনে বিজেপির এ নেতা বলেন, এই টুলকিটের মধ্যে দিয়েই প্রমাণ হয়, কংগ্রেস মহামারির মধ্যেও নোংরা রাজনীতি করছে! এমনকি তারা ভাইরাসের ‘ইন্ডিয়ান ভ্যারিয়েন্ট’ বা ‘মোদি ভ্যারিয়েন্ট’র মতো শব্দ যত বেশি সম্ভব ব্যবহারের পরামর্শ দিচ্ছে, কুম্ভমেলাকে সুপার স্প্রেডার ইভেন্ট বলে বর্ণনা করতে বলছে।

তবে তার এ মন্তব্যের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেস দাবি করে, যে নথিকে টুলকিট বলা হচ্ছে, সেটি পুরোপুরি ভুয়া। কংগ্রেস মুখপাত্র পবন খেড়া বলেন, আমাদের রিসার্চ উইংয়ের লেটারহেড নকল করে ওই নথি তৈরি হয়েছে। মহামারি সামলানোর ব্যর্থতা থেকে মানুষের নজর ঘোরাতেই এটি করা হচ্ছে।

এ ঘটনায় দিল্লির তুঘলক রোড থানায় বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে জালিয়াতির একটি অভিযোগও আনে কংগ্রেস।

Disgusting to say the least ..Rahul Gandhi wanting to use this opportunity of Pandemic to destroy the image of PM Modi.

Congress workers instructed to call the mutant strain as “Modi strain”

No stone left unturned to scar the name of India with the help of Foreign Journalists!! pic.twitter.com/i1ykMB00MA