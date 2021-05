‘ঝড়ের মধ্যে বেরোলেন কেন’ প্রশ্নে সাংবাদিককে যে উত্তর দিলেন ভারতীয়

ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের প্রলয়ঙ্করী রূপ দেখতে হয়নি ভারতীয়দের। এ যাত্রায় বড় বিপদ থেকে বেঁচে গেছেন তারা। তবে বুধবার দিনের প্রথমভাগে বেশ ভয় পাইয়ে দিয়েছিল ঝড়টি। এর প্রভাবে কয়েক ফুট উচ্চতায় জলোচ্ছ্বাসে তলিয়ে যায় ওড়িশা-পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু এলাকা। এতে অন্তত দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। অথচ এমন পরিস্থিতির মধ্যেই হাস্যরসের জন্ম দিয়েছেন ভারতের কিছু সাধারণ মানুষ ও সাংবাদিক।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির খবর অনুসারে, বুধবার ওড়িশার কিছু এলাকায় ইয়াসের প্রভাবে প্রবল ঝড়ো হাওয়া এবং ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছিল। এ অবস্থার খবর সংগ্রহ করছিলেন স্থানীয় টিভি চ্যানেল নক্ষত্র নিউজের এক সাংবাদিক।

কিন্তু অমন ভয়ংকর আবহাওয়ার মধ্যেই কিছু লোককে বাইরে দেখে বেশ অবাক হন ওই সাংবাদিক। এজন্য তিনি একজনের কাছে প্রশ্ন করেন, ‘জোর বাতাস বইছে, ঝড় আসতে চলেছে… এরপরও আপনি ঘরের বাইরে বেরিয়েছেন কেন?’

Such a kind hearted man. Doing so much for the humanity.



Respect. pic.twitter.com/SCB1zhA5SQ