ফিলিস্তিনি কিশোরকে গুলি করে মারল ইসরায়েলি সেনারা

অবরুদ্ধ পশ্চিম তীরে বিক্ষোভরতদের ওপর ইসরায়েলি সেনাদের চালানো গুলিতে এক কিশোর নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ। এ নিয়ে চলতি বছর ইসরায়েলি সেনাদের হাতে আট ফিলিস্তিনি শিশুর মৃত্যু হলো।

শুক্রবার প্যালেস্টিনিয়ান রেড ক্রিসেন্ট জানায়, মোহাম্মাদ সাইদ হামায়েল নামে ১৫ বছর বয়সী ওই কিশোর বেইতা এলাকায় অনুষ্ঠিত এক বিক্ষোভে নিহত হয়। নিকটবর্তী এলাকায় ফিলিস্তিনি জমিতে অবৈধ ইহুদি স্থাপনা সম্প্রসারণের প্রতিবাদে সেখানে জড়ো হলে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে ইসরায়েলি বাহিনীর সংঘর্ষ হয়।

এ ঘটনায় আরও ছয় ফিলিস্তিনি নাগরিক আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

ফিলিস্তিনি বার্তা সংস্থা ওয়াফা জানিয়েছে, ইসরায়েলি সেনারা বিক্ষোভকারীদের দিকে গুলি, টিয়ারশেল, রাবার আবৃত স্টিল পেলেট নিক্ষেপ করে।

জানা গেছে, বেইতা এলাকায় গত কয়েক মাস ধরে বিক্ষোভ চলছে। সেখানকার মাউন্ট সাবিহ গ্রামে ইসরায়েলি দখলদাররা চৌকি বসানোর পর এ বিক্ষোভের সূত্রপাত।

