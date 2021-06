ত্ব-হার ‘সন্ধান’ ও ‘মুক্তি’ চেয়ে অ্যামনেস্টির বিবৃতি

চারদিন ধরে নিখোঁজ আলোচিত বক্তা আবু ত্ব-হা মোহাম্মদ আদনানের সন্ধান চেয়ে বিবৃতি দিয়েছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। ত্ব-হা যদি নিরাপত্তা বাহিনীর হেফাজতে থাকে, তাহলে দ্রুত মুক্তি দেয়ারও দাবি জানিয়েছে সংস্থাটি।

সোমবার অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সাউথ এশিয়ার ভেরিফায়েড টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে ত্ব-হা ‘নিখোঁজ’ সংক্রান্ত দেশীয় একটি পত্রিকার প্রতিবেদন শেয়ার করা হয়েছে। এর সঙ্গে দেয়া বিবৃতিতে সংস্থাটি বলেছে, আবু ত্ব-হা মোহাম্দ আদনান ও তার তিন সঙ্গী গত বৃহস্পতিবার ঢাকা থেকে নিখোঁজ হন।

অ্যামনেস্টির দাবি, নিখোঁজ ত্ব-হা ও তার সঙ্গীদের অবস্থান শনাক্তে বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষকে দ্রুত এবং নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করতে হবে। আর তারা যদি রাষ্ট্রীয় হেফাজতে থাকে, তাহলে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে।

#Bangladesh: Abu Taw Haa Muhammad Adnan and his three companions are missing from Dhaka since Thursday. The authorities must expeditiously & fairly investigate to determine their whereabouts. If they are in state custody, they must be released immediately.https://t.co/4SscuJpCcj