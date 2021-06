ইসরায়েলের নতুন সরকারের সঙ্গে কাজ করতে মুখিয়ে মোদি-বাইডেন-ট্রুডো

অবশেষে সমাপ্তি হলো নেতানিয়াহু যুগের, ইসরায়েলে গঠিত হয়েছে নতুন সরকার। মধ্যপন্থী ও উগ্র জাতীয়তাবাদী ইসরায়েলি দলগুলোর সমন্বয়ে গঠিত এই জোট সরকারে নীতিগত বড় পরিবর্তন আশা করছেন না ফিলিস্তিনিরা। বরং কিছু ক্ষেত্রে শঙ্কা আরো বেড়েছে। তবে ইতোমধ্যে ইসরায়েলিদের নতুন সরকারকে অভিনন্দনের জোয়ারে ভাসিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকারপ্রধানরা। ইসরায়েলের নতুন প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেটের সঙ্গে ‘বন্ধুত্ব’ করতে মুখিয়ে রয়েছেন বলে জানিয়েছেন তারা।

একনজরে দেখে নেয়া যাক কারা রয়েছেন এই তালিকায়-

জো বাইডেন

দখলদার ইসরায়েলের প্রধান মিত্র যুক্তরাষ্ট্র। স্বাভাবিকভাবেই সরকার পরিবর্তন হলেও সম্পর্ক বদলাচ্ছে না ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্রের। ইসরায়েলে নতুন সরকার নিশ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের অভিনন্দন জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে ভালো বন্ধু ইসরায়েলের নেই। আমি দুই দেশের ঘনিষ্ঠ ও স্থায়ী সম্পর্ক সবদিক থেকে জোরদার করতে প্রধানমন্ত্রী বেনেটের সঙ্গে কাজ করতে মুখিয়ে রয়েছি।

বাইডেন বলেন, ইসরায়েলের নিরাপত্তায় যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা অটল থাকবে। উন্নত নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা এবং ইসরায়েলি, ফিলিস্তিনি ও এই বৃহত্তর অঞ্চলের জনগণের শান্তি নিশ্চিতে ইসরায়েলের নতুন সরকারের প্রতি আমার প্রশাসন পুরোপুরি অঙ্গীকারাবদ্ধ।

নরেন্দ্র মোদি

সাম্প্রতিক সময়ে ইসরায়েলিদের অন্যতম ঘনিষ্ঠ মিত্র হয়ে ওঠা ভারতও ইসরায়েলের নতুন সরকারকে সমর্থন জানাতে দেরি করেনি।

Excellency @naftalibennett, congratulations on becoming the Prime Minister of Israel. As we celebrate 30 years of the upgradation of diplomatic relations next year, I look forward to meeting you and deepening the strategic partnership between our two countries. @IsraeliPM