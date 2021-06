চীন-ইন্দোনেশিয়ায় শক্তিশালী ভূমিকম্প, সুনামির শঙ্কা

চীন ও ইন্দোনেশিয়ায় বুধবার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। এর জেরে ইন্দোনেশিয়া উপকূলে সুনামির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে বলে জানা গেছে।

মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএসের তথ্যমতে, বুধবার বাংলাদেশ সময় ২টা ৪৮ মিনিটে চীনের কিংহাই প্রদেশের উত্তরাঞ্চলে আঘাত হেনেছে ৫ দশমিক ৪ মাত্রার ভূমিকম্প। এর উৎপত্তিস্থল ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে।



তবে চীনের আর্থকোয়াক নেটওয়ার্ক সেন্টার বলছে, দেশটিতে আঘাত হানা ভূকম্পনের মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৮।

M5.8 #earthquake hit the Haixi Mongolian and Tibetan Autonomous Prefecture, in northwest #China's Qinghai Province on Wednesday, according to China Earthquake Networks Center. No casualties have been reported so far. pic.twitter.com/7NaaGuJ9pS