হজে সাধারণ কাপড় বাদ, আসছে অত্যাধুনিক ইহরাম

হজ ও ওমরাহর সময় মুসলিমরা যে দুই খণ্ড শ্বেতবস্ত্র পরিধান করেন সেটিকে আমরা ইহরাম নামে চিনি। একেবারেই সাধারণ সেলাইবিহীন ওই সুতি কাপড় পরে হজের আনুষ্ঠানিকতা সারেন ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা। এবার সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আধুনিক হচ্ছে সেই ইহরাম। তবে নকশায় নয়, মূলত ইহরামের কাপড়ের গঠনশৈলীতে আসছে বড় ধরনের পরিবর্তন।

দুবাইভিত্তিক সংবাদমাধ্যম খালিজ টাইমসের খবর অনুসারে, ন্যানোটেকনোলজি সংযুক্ত এবং ব্যাকটেরিয়া-প্রতিরোধী কাপড় দিয়ে তৈরি হচ্ছে এই ইহরাম।

সৌদি উদ্ভাবক হামাদ আল-ইয়ামি আবিষ্কৃত এবং পাকিস্তানে তৈরি এ ধরনের ইহরাম প্রথম ব্যবহৃত হয় ২০২০ সালে হজের সময়।



বলা হচ্ছে, ন্যানোটেকনোলজি সংযুক্ত কাপড়টি ব্যাকটেরিয়ার বংশবৃদ্ধি প্রতিরোধ করতে সক্ষম। এটি শতভাগ তুলার সুতো দিয়ে তৈরি এবং ৯০ বারের বেশি ধোয়া যাবে।

Details of the new innovated Ihram which will be used in #Hajj1442 and will replace regular ones commercially by 2030



Designed by Saudi Innovator Hamad Al Yami and manufactured in Pakistan pic.twitter.com/yUTt5KWPXR