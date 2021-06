বিশ্ব শান্তি সূচকে সাত ধাপ এগোলো বাংলাদেশ

বিশ্ব শান্তি সূচকে উন্নতি হয়েছে বাংলাদেশের। গত বছরের তুলনায় সাত ধাপ এগিয়ে দেশটির অবস্থান এখন ৯১ নম্বরে। গতবারের মতো এ বছরও শান্তি সূচকে ভারত-পাকিস্তানের চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে বাংলাদেশ।

সিডনিভিত্তিক আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিকস অ্যান্ড পিস (আইইপি) প্রতি বছর বিশ্ব শান্তি সূচক প্রকাশ করে থাকে। বিশ্বের ১৬৩টি দেশের নাগরিকদের শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপনের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা, অর্থনৈতিক মূল্য, ট্রেন্ড এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে নেয়া পদক্ষেপের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এই সূচক তৈরি করা হয়।

বৃহস্পতিবার প্রকাশ করা হয়েছে বিশ্ব শান্তি সূচক-২০২১। এতে ২ দশমিক ০৬৮ পয়েন্ট নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার ভেতর তৃতীয় হয়েছে বাংলাদেশ।

এ অঞ্চলে শান্তি সূচকে বরাবরের মতোই সবার ওপরে রয়েছে ভুটান। ১ দশমিক ৫১ পয়েন্ট নিয়ে বিশ্বের মধ্যে তাদের অবস্থান ২২ নম্বরে। এক্ষেত্রে অবশ্য গতবারের চেয়ে দুই ধাপ অবনতি হয়েছে দেশটির।

দুই ধাপ নিচে নেমেছে নেপালও। ২ দশমিক ০৩৩ পয়েন্ট নিয়ে বিশ্বের মধ্যে ৮৫তম এবং দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে তৃতীয় নেপালিরা।

বাংলাদেশ তৃতীয় অবস্থানে উঠে আসার ক্ষেত্রে পেছনে ফেলেছে শ্রীলঙ্কাকে। ১৯ ধাপ নিচে নেমে যাওয়া লঙ্কানদের অবস্থান এখন ৯৫তম, পয়েন্ট ২ দশমিক ০৮৩।

দুই ধাপ অগ্রগতি হওয়ার পরেও ভারতের অবস্থান ১৩৫। শান্তি সূচকে তারা পেয়েছে ২ দশমিক ৫৫৩ পয়েন্ট।

Iceland

New Zealand

Denmark

Portugal

Slovenia

Austria

Switzerland

Ireland

Czech Republic

