চাকরি ছাড়ার অভিনব উপায়!

কাজের চাপ সহ্য করতে না পারা, বেতনে না পোষানো, ঊর্ধ্বতনদের সঙ্গে দ্বন্দসহ আরও কত শত কারণে মানুষ চাকরি ছেড়ে দেয় বা দিতে বাধ্য হয়। আর তাদের চাকরি ছাড়ার পদ্ধতিতেও দেখা যায় ভিন্নতা। সম্প্রতি বিশ্বখ্যাত ফাস্টফুড চেইন ম্যাকডোনাল্ডসের চাকরি ছেড়েছেন তাদের এক কর্মী। তবে যেভাবে তিনি চলে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন তা আলোচনার ঝড় তুলেছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।

সম্প্রতি ম্যাকডোনাল্ডসের ওই কর্মীর চাকরি ছাড়ার বিষয়টি টুইটারে শেয়ার করেন এক ব্যবহারকারী। তার সেই টুইটে দেখা যায়, ম্যাকডোনাল্ডসের একটি আউটলেটের সামনে একটি কালো বস্তুর ওপর টেপ দিয়ে কয়েকটি কাগজ আটকানো। এর একটিতে যা লেখা রয়েছে তার অর্থ দাঁড়ায়, ‘আমরা (আউটলেট) বন্ধ করে দিয়েছি, কারণ আমি কাজ ছেড়ে দিচ্ছি। আর আমি এই চাকরি ঘৃণা করি।’

টুইট করার পরপরই ভাইরাল হয়ে যায় ছবিটি। আর বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো দ্বিবিভক্ত হয়ে পড়েন নেটিজেনরা। অনেকেই মাত্রাতিরিক্ত কাজ ও স্বল্প বেতনে কর্মীদের দুর্ভোগের কথা বলেছেন, আবার কেউ কেউ ওই কর্মীর পেশাদারিত্ব নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন।

Seen at our local McDonald's pic.twitter.com/InhWzowlVm