ধর্ষণের জন্য ফের নারীর পোশাককে দায়ী করলেন ইমরান খান

ধর্ষণ বৃদ্ধির জন্য নারীর পোশাককে দায়ী করে আগেও সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন ইমরান খান। ফের সেই একই বিতর্ক উসকে দিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। এবার নারীরা স্বল্পবসনা হয়ে চলাফেরা করলে পুরুষদের মন চঞ্চল হতে পারে বলে বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন এ নেতা।

জানা যায়, একটি আন্তর্জাতিক টেলিভিশন চ্যানেলে সরাসরি সাক্ষাৎকার দিচ্ছিলেন ইমরান খান। সেখানে তাকে প্রশ্ন করা হয়, পাকিস্তানে বাড়তে থাকা ধর্ষণ এবং যৌন হেনস্তার ঘটনায় নারীদের পোশাকের কোনো প্রভাব আছে বলে মনে করেন কি না?



জবাবে পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রী বলেন, কামনা বা বাসনা সংবরণ করার জন্যই পর্দাপ্রথার প্রচলন হয়েছে। তবে এই সংবরণের জন্য যে ইচ্ছাশক্তি দরকার, তা সবার নেই।

Anchorperson: You were accused of rape victim blaming, how do you respond to that?



PM Imran Khan: It is #SuchNonsense



