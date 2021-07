মাঝসমুদ্রে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের নৌকায় গুলি, ধরা পড়ল ক্যামেরায়

ভূমধ্যসাগরের সাগরের উত্তাল ঢেউ পেরিয়ে নিরাপদ জীবনের সন্ধানে ইউরোপ ছুটছিলেন একদল অভিবাসনপ্রত্যাশী। কিন্তু পথিমধ্যে লিবীয় কোস্টগার্ডের সামনে পড়েন তারা। এসময় লিবীয় বাহিনী তাদের দিকে গুলি ছোড়ে, নৌকায় ধাক্কা মারার চেষ্টা করে। এতে সামান্য এদিক-ওদিক হলেই তলিয়ে যেতে পারত ছোট নৌকাটি, প্রাণ যেত ডজন দুয়েক মানুষের। মাঝসমুদ্রে এমন ভয়াবহ দৃশ্য ধরা পড়েছে একটি পর্যবেক্ষক সংগঠনের ক্যামেরায়।

বার্তা সংস্থা এপির খবর অনুসারে, জার্মানি-ভিত্তিক বেসরকারি সংগঠন সি-ওয়াচ গত বুধবার ভূমধ্যসাগরে পর্যবেক্ষণ মিশন চালানোর সময় ওই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করে। পরে সেই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

প্লেন থেকে ধারণ করা ভিডিওতে দেখা যায়, ছোট ইঞ্জিনচালিত কাঠের নৌকাটিতে প্রায় দুই ডজন অভিবাসনপ্রত্যাশী সমুদ্রপথে এগোচ্ছিলেন। এসময় তাদের তাড়া করছিল লিবীয় কোস্টগার্ডের একটি জাহাজ। এটি নৌকার চারপাশে বিপজ্জনকভাবে ঘুরছিল।



এসময় বেশ কয়েকবার জাহাজটি ছোট নৌকার একেবারে কাছাকাছি গিয়ে ধাক্কা মারার উপক্রম হয়। এছাড়া অন্তত দুবার তারা নৌকার দিকে গুলি চালায়।

Yesterday #Seabird witnessed a brutal attack by the so-called Libyan Coast Guard deep in the Maltese SAR zone. Our video shows: Shots have been fired in the direction of the boat, the so-called Libyan Coast Guard tried to ram the boat several times and threw objects at people. pic.twitter.com/0C2YSmcPoO