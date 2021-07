‘চীনকে খোঁচাতে’ দালাই লামার জন্মদিনে মোদির ফোন

তিব্বতের আধ্যাত্মিক নেতা দালাই লামা প্রায় ছয় দশক ধরে ভারতে নির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছেন। তাকে ‘বিপজ্জনক বিচ্ছিন্নতাবাদী’ মনে করে বেইজিং। চীনা প্রশাসন ক্ষুব্ধ হতে পারে শঙ্কা থেকে এতদিন সাধারণত দালাই লামার সঙ্গে যোগাযোগের কথা প্রকাশ করতেন না ভারতীয় নেতারা। তবে মঙ্গলবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী নিজেই সদম্ভে ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি তিব্বতের স্বাধীনতাকামী এ নেতার জন্মদিনে ফোন করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। চীন ক্ষুব্ধ হতে পারে জেনেও তার এমন কাণ্ড জিনপিং প্রশাসনকে ক্ষেপিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে হতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবর অনুসারে, মঙ্গলবার দালাই লামার ৮৬তম জন্মবার্ষিকী। এ উপলক্ষে তাকে শুভেচ্ছা জানানোর কথা টুইটারের মাধ্যমে গোটা বিশ্বকে জানিয়ে দিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। টুইটে তিব্বতী নেতার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুও কামনা করেছেন তিনি।

Spoke on phone to His Holiness the @DalaiLama to convey greetings on his 86th birthday. We wish him a long and healthy life.