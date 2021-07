‘অপ্রতিদ্বন্দ্বী’ মিসাইলের সফল পরীক্ষা চালাল রাশিয়া

আরও একবার জিরকন হাইপারসনিক ক্রুজ মিসাইলের সফল পরীক্ষা চালাল রাশিয়া। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মতে, এর সমমানের মিসাইল আজপর্যন্ত আর কেউ বানাতে পারেনি।

রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সোমবার জানিয়েছে, শ্বেত সাগরে অ্যাডমিরাল গোরশকভ যুদ্ধজাহাজ থেকে মিসাইলটি উৎক্ষেপণ করা হয় এবং সেটি ৩৫০ কিলোমিটারেরও বেশি দূরে ব্যারেন্টস সাগরে থাকা একটি লক্ষ্যবস্তুতে সফলভাবে আঘাত করে।

রুশ মন্ত্রণালয়ের দাবি, এদিন জিরকন হাইপারসনিক ক্রুজ মিসাইল মাক-৭, অর্থাৎ শব্দের চেয়ে সাতগুণ বেশি গতিতে উড়ে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করেছে। এ ধরনের মিসাইল রুশ সাবমেরিন ও যুদ্ধজাহাজগুলোতে স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে দেশটির।

