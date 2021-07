আসামের মুসলিম এলাকায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

হঠাৎ করেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগী হয়েছে ভারতের বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলো। বিধানসভা নির্বাচনের মাস ছয়েক বাকি থাকতে সম্প্রতি উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বিল উত্থাপন করেছেন। এতে বলা হয়েছে, দুটির বেশি সন্তান হলে সকল সরকারি সুযোগ-সুবিধা বন্ধ। সেদিক থেকে আরও একধাপ এগিয়ে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। তিনি ‘জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সেনা’ নিয়োগ দিচ্ছেন। আর এই বাহিনী নিয়োগ করা হবে মূলত লোয়ার আসামে, যেখানে মুসলিমদের সংখ্যা বেশি।

গত সোমবার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে আসামের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, চর-চাপোরি এলাকায় এক হাজার যুবককে নিয়ে গঠিত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সেনা নিয়োগ করা হবে। তারা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করবে। মানুষজনকে গর্ভনিরোধক দেবে। আশা কর্মীদেরও এই কাজে লাগানো হবে।

হিমন্ত বিশ্বশর্মা এর আগে দাবি করেছিলেন, আসামে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের জন্য সংখ্যালঘু মুসলিমরা দায়ী। তার মতে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উচিত আত্মসমীক্ষা করা। কারণ, তাদের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণে সমস্যা হচ্ছে।

Population explosion is the root cause of economic disparities and poverty among minority Muslims in Assam.



I spoke at length today in the Assembly and sought cooperation of both @INCIndia and @AIUDFOfficial in our pledge to fight #population explosion for prosperity of all.