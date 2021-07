চীনের হেনান প্রদেশে ‘হাজার বছরের সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত’, মৃত ২৫

চীনের মধ্যাঞ্চলীয় হেনান প্রদেশে বন্যায় কমপক্ষে ২৫ জন মারা গেছেন। এদের মধ্যে অন্তত এক ডজনের মৃত্যু হয়েছে একটি সাবওয়ে রেলের মধ্যে আটকাপড়ে। বন্যার কবল থেকে জীবনরক্ষায় হেনানের রাজধানী ঝেংঝু থেকে প্রায় এক লাখ মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। স্থানীয় আবহাওয়াবিদরা বলছেন, গত কয়েকদিনে এ অঞ্চলে যে পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়েছে, তা গত এক হাজার বছরেও দেখা যায়নি।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, গত শনিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত ঝেংঝুতে ৬১৭ দশমিক ১ মিলিমিটার (২৪ দশমিক ৩ ইঞ্চি) বৃষ্টিপাত হয়েছে, যা সেখানকার বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের প্রায় সমান (৬৪০ দশমিক ৮ মিলিমিটার বা ২৫ দশমিক ২ ইঞ্চি)। স্থানীয় আবহাওয়াবিদরা বলছেন, গত তিনদিনে এ অঞ্চলে যে পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়েছে, তা শুধু ‘হাজার বছরে একবারই’ দেখা যায়।



মুষলধারে বৃষ্টির প্রভাবে সৃষ্ট বন্যার কারণে ঝেংঝুর রেল ও সড়ক যোগাযোগ বিঘ্নিত হচ্ছে। বাঁধ ও জলাধারগুলোতে পানির উচ্চতা ফুলেফেঁপে উঠেছে। দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রদেশজুড়ে কয়েক হাজার সেনা মোতায়েন করা হয়েছে।

নগর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তারা ইতোমধ্যে বন্যার কবলে পড়া সাবওয়ে থেকে পাঁচ শতাধিক যাত্রীকে বের করে এনেছে। এর আগে, একটি সাবওয়ে ট্রেনের ভেতর যাত্রীরা বুকপানিতে দাঁড়ানো এবং একটি স্টেশন পুলে পরিণত হওয়ার ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

