বন্যা-ভূমিধস থেকে সন্তানকে বাঁচিয়ে মারা গেলেন মা

প্রবল বন্যার তোড়ে ভেঙে পড়ছে ঘর, ধেয়ে আসছে ধসে পড়া কাদামাটির স্রোত। এ অবস্থায় সবাই যার যার প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত। কিন্তু পৃথিবী মায়েরা একটু অন্যরকমই হন! তারা চরম বিপদের মুহূর্তেও নিজের চেয়ে সন্তানের দিকেই নজর দেন বেশি। সন্তানকে বাঁচানোর চেষ্টায় হাসিমুখে বিসর্জন দেন আপন প্রাণ। এমন ঘটনার নজির হয়তো নতুন নয়। তবে প্রতিটি ঘটনাই নতুন করে বুঝিয়ে দেয়- মায়ের ভালোবাসা কী জিনিস! এই তালিকায় নতুন করে নাম লেখালেন চীনের এক মা।

গত বুধবার চীনের বন্যা কবলিত হেনান প্রদেশের ওয়াংজংডিয়ান গ্রামে বন্যা-ভূমিধসে ধ্বংস হয়ে যাওয়া একটি বাড়ির ভেতর থেকে এক শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে। প্রায় ২৪ ঘণ্টা ওই ধ্বংসস্তূপ আর কাদামাটির নিচে আটকা থেকেও অলৌকিকভাবে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে তিন-চার মাসের ওই শিশুটি।

1/3 Some really distressing videos coming out of Zhengzhou in central China - this driver looks rather calm under pressure. But other videos on WeChat show what appear to be people clearly struggling to keep their heads above the flood waters. Death toll so far is 1, 2 missing pic.twitter.com/P8dEk1B1iC