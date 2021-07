বেজোসের মুখে মহাকাশ ভ্রমণের কথা শুনে একসময় হেসেছিল মানুষ (ভিডিও)

বিশ্বের জনপ্রিয় ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী জেফ বেজোস সম্প্রতি মহাকাশ ভ্রমণ করে ইতিহাস গড়েছেন। নিজপ্রতিষ্ঠানের তৈরি রকেটে মহাকাশ ঘুরতে যাওয়ার সময় সঙ্গে নিয়েছেন আরও তিনজনকে। তবে এই অভিযানের পথটা মোটেও মসৃণ ছিল না বেজোসের জন্য। তার মহাকাশ ভ্রমণের শখের কথা শুনে একসময় মানুষ হেসেছিলও। তবে সব সমালোচকের মুখে ছাই দিয়ে তিনি ঠিকই পূরণ করেছেন আজীবনের লালিত স্বপ্ন।

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জেফ বেজোসের প্রায় দুই দশকের পুরোনো একটি সাক্ষাৎকার ভাইরাল হয়েছে। ওই সাক্ষাৎকারে টিভি সাংবাদিক চার্লি রোজ বেজোসের কাছে জানতে চান, অ্যামাজনের সিইও না হলে তিনি কী হতেন?

জবাবে বেজোস বলেন, আমি যদি কিছু করতে পারতাম, তাহলে মহাকাশ গবেষণায় যেতাম। অবশ্য প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে এই স্বপ্নপূরণ অত্যন্ত কঠিন উল্লেখ করে অ্যামাজন প্রধান বলেছিলেন, তিনি এ নিয়ে খুব বেশি আশা রাখেন না।

Jeff Bezos interview in 2000.

