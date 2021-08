দুর্গতদের উদ্ধারে গিয়ে আটকে পড়লেন মন্ত্রী

প্রবল বৃষ্টিপাতের জেরে বন্যা দেখা দিয়েছে ভারতের একাধিক রাজ্যে। বৃহস্পতিবার মধ্য প্রদেশে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। সেখানে জোরকদমে চলছে উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতা। আর সেই কাজে হাত লাগাতে গিয়েছিলেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র নিজেই। কিন্তু ভাগ্য খুব একটা সহায় ছিল না তার। দুর্গতদের উদ্ধারে গিয়ে নিজেই দুর্গতিতে পড়েন এ নেতা।

ঠিক কী হয়েছিল? ভারতীয় সংবাদমাধ্যম থেকে জানা যায়, মন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র একটি নৌকায় করে দাতিয়া জেলার একটি গ্রামে গিয়েছিলেন বন্যার্তদের সাহায্য করতে। সেখানে গিয়ে জানতে পারেন, একটি বাড়ির ছাদে কয়েকজন আটকে রয়েছেন। এ কারণে সেখানে যাওয়ার উদ্যোগ নিচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু তখনই নৌকার ওপর একটি গাছ ভেঙে পড়ে। এতে নৌকাটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় আর এগোনো সম্ভব ছিল না। ফলে ওখানেই আটকে পড়েন নরোত্তম।

Madhya Pradesh Home Minister Narottam Mishra was airlifted after he got stuck at a flood-affected village in Datia district where he had gone to help stranded people yesterday pic.twitter.com/yTXjj7HjZv