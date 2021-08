কাবুল থেকে ফিরলেন আরও ১৪৬ ভারতীয়

আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল থেকে দ্বিতীয় দফায় আরও ১৪৬ জন ভারতীয়কে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এ নিয়ে মোট ৩৯২ জনকে ভারতে ফিরিয়ে আনা হলো।

রোববার (২২ আগস্ট) টুইটারে কাতারের ভারতীয় দূতাবাস জানায়, ওই ১৪৬ জনকে প্রথমে দোহায় নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর তাদের দোহা থেকে নিয়ে আসা হয় ভারতে।

আনন্দবাজারের খবরে বলা হয়, ফেরত আসাদের মধ্যে দুইজন আফগান সংসদ সদস্য ও তাদের পরিবার রয়েছে। ওই দুই সংসদ সদস্যের নাম—আনারকলি হোনারিয়ার এবং নরেন্দ্র সিংহ খালসা।

ভারতে ফেরত আসা সুনীল নামে এক ব্যক্তি টাইমস অব ইন্ডিয়াকে বলেন, ‘আমরা ১৪ আগস্ট কাবুল থেকে রওনা দিই। সেখান থেকে যুক্তরাষ্ট্রের একটি ফ্লাইট আমাদের কাতারে নিয়ে আসে। এখানে আমরা সেনা ঘাঁটিতে ছিলাম। এরপর ভারতীয় দূতাবাসের সহায়তায় আমাদের দেশে ফিরিয়ে আনা হয়।’

এর আগে শনিবার (২১ আগস্ট) কাতার প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে ১৩৫ ভারতীয়কে নিজ দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল।

কাবুলের হামিদ কারজাই বিমানবন্দর আপাতত বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রণ করছে তালেবান। আর ভেতরে রয়েছে মার্কিন ও ন্যাটো সেনারা।

Bringing Indians back from Afghanistan.



2nd batch of 146 Indian national, who were evacuated from Afganistan to Doha, being repatriated today to India.



Thank everyone involved for their support. @MEAIndia @DrSJaishankar pic.twitter.com/9Jr5XnieB5