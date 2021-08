একটি কূপই যেখানে পানির একমাত্র ভরসা

ভয়াবহ পানির সংকটে দিন কাটাচ্ছেন ভারতের মহারাষ্ট্রের বারদেচি ওয়াদি গ্রামের মানুষ। তাদের পানির একমাত্র উৎস একটি কূপ। কিন্তু সেই কূপেও সব সময় পানির দেখা মেলে না। কূপের একেবারে নিচে নেমে পানি তুলতে হয়। প্রায় প্রতিদিনই এভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করে যতটুকু পানির ব্যবস্থা করা যায় তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য।

ওই গ্রামেরই বাসিন্দা লীলা পারধি। দুই বছর আগে কূপ থেকে পানি নেওয়ার জন্য ৬০ ফুট গভীরে (১৮ মিটার) নামতে হয়েছিল তাকে। কিন্তু সে সময়ই ঘটে মারাত্মক দুর্ঘটনা। তিনি যে দড়িটি ধরে ছিলেন সেটি পিছলে যায় আর তিনি কূপে পড়ে যান। এতে তার পায়ে এবং কোমরে মারাত্মক চোট লাগে। সে ব্যথা তার এখনও সারেনি।

মহারাষ্ট্র প্রদেশের ত্রিম্বকেশ্বরের বারদেচি ওয়াদি গ্রামের এই বিপজ্জন কূপই ২৯ বছর বয়সী ওই নারীসহ অন্যান্য লোকজনের পানি পাওয়ার একমাত্র মাধ্যম। লীলা আল জাজিরাকে বলেন, আমি ইশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই যে আমি অনেকটা নিচের দিক থেকেই কূপের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম। যদি ওপরের দিক থেকে পড়তাম হাতলে হয়তো আমি বেঁচেই থাকতাম না।

তাকে হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা নিতে হয়েছিল। চিকিৎসার খরচ বহন করাও দরিদ্র পরিবারটির পক্ষে বেশ কষ্টসাধ্য ছিল। কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল এই পরিবারটির বছরে আয় ৫০ হাজার রুপিরও (৬৭৪ ডলার) কম।

ওই ঘটনার দুই বছর পর এখনও পরিস্থিতি বদলায়নি। তার গ্রামে পানি সংগ্রহের কাজ আগের মতোই বিপজ্জনকই রয়ে গেছে। লীলার শাশুড়ি জয়বাই অথবা ১২ বছর বয়সী মেয়ে বর্ষা এখনও প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়েই কূপে নামে। লীলার স্বামী সঞ্জয় (৩০), তার শাশুড়ি এবং ১২ ও ৮ বছর বয়সী দুই সন্তানকে নিয়েই তাদের পরিবার। সঞ্জয় কৃষিকাজ করেই সংসারের ব্যয় বহন করেন।

গরমের মৌসুমে আরও বেশি সংকটে পড়েন গ্রামের লোকজন। কারণ সে সময় কূপের পানি কমে যায়। বছরের প্রায় পাঁচ মাস পানি থাকে খুবই কম। কূপের নিচের খাদে পানির জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় নারীদের। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবারের পুরুষ সদস্যরা নারীদের পানি আনার কাজে কোনও সাহায্যই করেন না।

বারদেচি ওয়াদির মতো গ্রামগুলোতে বেশিরভাগ পুরুষরা পানি আনার কাজটি নারীর দায়িত্ব বলেই মনে করেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা এই দায়িত্ব পালন করে থাকেন। কিন্তু তারপরেও তাদের এই কাজ কোনোও কৃতিত্বই দেওয়া হয় না। অথচ কঠোর পরিশ্রমের এই কাজ নারীদের মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলছে। লীলাসহ অন্তত দু’জন নারীর পানি তুলতে গিয়ে আহত হওয়ার খবর জানা গেছে।

গ্রীষ্মে মাত্র এক থেকে দুই ঘণ্টা ঘুমাতে পারেন নারীরা

গরমের মৌসুমে যখন পানি কমে যায় তখন পানি সংগ্রহ করতে দীর্ঘ সময় লাগে। বেশিরভাগ সময় রাতের দিকে নারীরা পানি আনতে যান। কূপের শুকনো মেঝে থেকে ভূগর্ভস্থ পানি বের হওয়ার জন্য তাদেরকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। পানি বের হলে ছোট বাটি ব্যবহার করে তারা পানি তোলেন। একটি পাত্র ভরতে এক ঘণ্টা সময় লেগে যায় তাদের। এক দিনের ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট পানি নিতে তাদের লেগে যায় চার থেকে ছয় ঘণ্টা। অনেক নারীই এই সময় রাতে ঘুমানোর জন্য মাত্র এক থেকে দুই ঘণ্টা সময় পান।

পানি তোলার পাশাপাশি গবাদি পশুকে খাওয়ানোর দায়িত্বও নারীদের। পানি খাওয়ানোর জন্য এসব পশুকে দূরের একটি কর্দমাক্ত পুকুরে নিয়ে যেতে হয়।

৩০ বছর বয়সী সুনীতা পারধি বলছিলেন, গ্রীষ্মকালে আমি রাতের খাবারের পরে অল্প কিছুক্ষণ ঘুমাই। রাত ১০ টার দিকে পানি আনতে যেতে হয়। আমার প্রতিবেশী এবং আমি একসঙ্গে কূপে যাই। একজন ওপরে থেকে টর্চ ধরে রাখি, বালতি টেনে তুলি আর অন্যজন নিচে নামি। এই গ্রামের নারীরা গ্রীষ্মে মাত্র এক বা দুই ঘন্টা ঘুমানোর সময় পান।

নারীরা কূপে নামেন সিঁড়ির মতো লোহার কাঠামো বেয়ে। অর্ধেক পথের কাছাকাছি গিয়ে ওই লোহার সিঁড়ি শেষ হয়ে গেছে। এরপর তারা সেখানে বাঁধা দড়ি ব্যবহার করে আরও নিচে নামেন। পায়ে দড়ি পেঁচিয়ে হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে নিচে নামতে হয়। সব নারীর জন্য এই কাজটা সহজও না।

এই গ্রামের মাত্র ১০ থেকে ১২ জন নারীই দড়ি ধরে নিচে নামতে পারেন। সে কারণে বেশ কিছু পরিবারকে পানি তোলার জন্য এদের কারও কাছেই দারস্থ হতে হয়।

পুরুষরা মনে করেন পানি আনার কাজ নারীদের

১৬ বছরের পূজা পারধিকে তার পরিবারের আট সদস্যের জন্য পানি তোলার কাজে চার ঘণ্টা ব্যয় করতে হয়। আল জাজিরাকে এই শিক্ষার্থী বলেন, এর অর্থ এই নয় যে, আমরা অন্যান্য গৃহস্থালি কাজ থেকে রেহাই পাচ্ছি। আমাদের সেগুলিও করতে হয়।

বারদেচি ওয়াদির পানির সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে জলবায়ু পরিবর্তন, রাজনৈতিক নেতাদের গাফিলতি এবং পুরুষতান্ত্রিক নিয়মকানুনের কারণে। পানি আনার কাজ পুরুষদের জন্য অপমানজনক মনে করা হয়। গ্রামের আরেক বাসিন্দা নিভৃত্তি পারধি বলছিলেন, পুরুষরা মনে করেন পানি আনা নারীদের কাজ। যদি একজন পুরুষ মানুষকে পানির পাত্র বহন করতে দেখা যায়, মানুষ তাকে দেখে হাসবে এবং জিজ্ঞাসা করবে যে তার স্ত্রী তাকে কোনো অপরাধে শাস্তি দিচ্ছে কীনা।

ওয়াদি বাসিন্দাদের বেশিরভাগ কৃষিকাজ করেন। তারা সেচের জন্য মৌসুমী বৃষ্টির উপর নির্ভর করেন এবং বছরে কেবল একটি ফসল চাষ করতে পারেন। ধান বা ভুট্টা চাষই সেখানে বেশি হয়।

নিজেদের চাষের যতোটুকু ফসল তারা পান তাতে শুধু তাদের খাবারের প্রয়োজন মেটে। অন্যান্য প্রয়োজনে নগদ টাকার প্রয়োজন মেটে না। তাই ফসল কাটার পরে, অনেকে খণ্ডকালীন মজুর হিসাবে কাজ করার জন্য অন্য গ্রাম বা শহরে চলে যান।

বারদেচি ওয়াদির বাসিন্দারা বলছেন, এই অঞ্চলের রাজনৈতিক নেতাদের উদাসীনতার কারণেই গ্রামের পানি সংকট কাটছে না, নারীরা ঝুঁকির মুখে পড়ছেন।

মহারাষ্ট্রের মধ্য বৈতর্ণ বাঁধ থেকে ওই গ্রামের দূরত্ব ৩ কিলোমিটােরেরও কম। এই বাঁধ থেকে ১৭০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ভারতের অর্থনৈতিক রাজধানী মুম্বাইয়ে পানি সরবরাহ করা হয়। ওই বাঁধ থেকে গ্রামে পানি আনার ব্যবস্থা করা গেলেই এই ভয়াবহ সংকট কাটিয়ে ওঠা যেত।

নারীরা বাঁধে গিয়ে পানি আনতে পারেন না। কারণ পায়ে হেঁটে সেখানে যেতেই এক ঘণ্টা লেগে যায়। পার্শ্ববর্তী অন্য একটি গ্রাম টেক দেওগাওয়ের পঞ্চায়েত (গ্রাম পরিষদ) শুধু খরা মৌসুমে ওই গ্রামের জন্য পানির ট্যাঙ্কার ভাড়া নেওয়ার জন্য প্রতি বছর দেড় লাখ ভারতীয় রুপি ব্যয় করে। আরেকটি গ্রাম ধরচি ওয়াদিতে তিন বছর আগে পাইপলাইন স্থাপন করা হয়। এতে ওই গ্রামের পানির সংকট কেটে গেছে।

In Bardewadi, Nashik, tribal women have to get INSIDE a 60 ft well to fetch water. pic.twitter.com/juJCAvzX5T