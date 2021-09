আকাশে গুলি ছুড়ে ‘বিজয়োল্লাস’: কাবুলে নিহত ১৭, আহত ৪১

পুরো আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার খুশিতে শুক্রবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাতে ‘আকাশের দিকে’ গুলি ছুড়ে আনন্দ উদযাপন করেছেন তালেবান যোদ্ধারা। তবে তাদের এই কাণ্ড বিপদ ডেকে এনেছে অনেকের। এদিন কাবুলে গুলিবিদ্ধ হয়ে ১৭ জন মারা গেছেন, আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৪১ জন। শনিবার (৪ সেপ্টেম্বর) আফগান সংবাদমাধ্যম টোলো নিউজ এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

সংবাদমাধ্যমটি জানায়, তালেবানবিরোধীদের শেষ ঘাঁটি পঞ্জশির প্রদেশও নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার খবরে শুক্রবার রাতে কাবুলের বিভিন্ন স্থানে ‘আকাশের দিকে’ গুলি ছুড়ে বিজয়োল্লাস করে সশস্ত্র গোষ্ঠীটি। এর পরপরই শহরের ইমারজেন্সি হাসপাতালগুলোতে দলে দলে গুলিবিদ্ধ মানুষ আসতে শুরু করেন।

Emergency Hospital in Kabul said 17 bodies and 41 wounded people were transferred to its facility with harm caused by last night’s citywide firing into the air.#TOLOnews pic.twitter.com/oWBKZhrAZW