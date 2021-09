মহাশূন্যে যেভাবে গোসল সারেন নভোচারীরা

মহাশূন্যে নভোচারীদের জীবন-যাপন নিয়ে মানুষের কৌতুহলের শেষ নেই। তারা কিভাবে খায়, কিভাবে ঘুমায় তা নিয়ে সবারই কমবেশি আগ্রহ আছে। বিশেষ করে জিরো গ্র্যাভিটিতেও তারা কিভাবে গোসল সারেন বা কিভাবেই বা চুলে শ্যাম্পু করেন তা নিয়ে যেন প্রশ্নের শেষ নেই।

আপনাদের যাদের মনে এ নিয়ে হাজারটা প্রশ্ন আছে তাদের সব প্রশ্নের উত্তর দেবেন নাসার এক নভোচারী। তিনি এ বিষয়ে একটি মজার ভিডিও আপলোড করেছেন। এই ভিডিও দেখার পর আপনার মনে এ নিয়ে আর কোনো প্রশ্নই থাকবে না কারণ এ বিষয়ে আপনি সবকিছুই জেনে যাবেন।

নাসার একটি তথ্যবহুল ভিডিও আপলোড করেছেন মেগান ম্যাক আরথার নামের এক নভোচারী। তিনি বর্তমানে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে অবস্থান করছেন। জিরো গ্র্যাভিটি পরিস্থিতিতে কিভাবে মহাকাশচারীরা গোসল করেন এবং চুল পরিষ্কার করে থাকেন সে বিষয়ে কথা বলেছেন তিনি। এমনকি তিনি তার চুল পরিষ্কার করেও দেখিয়েছেন।

টুইটারে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন মেগান। তিনি জানিয়েছেন, অনেকেই তার কাছে জানতে চেয়েছেন যে নভোচারীরা নিজেদের দৈনন্দিন কাজগুলো কিভাবে করেন। বিশেষ করে তারা মহাকাশে ভ্রমণের সময় কিভাবে গোসল সারেন? তিনি ওই ভিডিওতে দেখিছেন যে, তিনি কিভাবে চুল পরিষ্কার করেন। পুরো বিষয়টিই ভিডিওতে দেখানো হয়েছে।

তিনি বলেন, মহাকাশে গোসল করা বা চুল পরিষ্কার করা এতো সহজ না। পানি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাই আমার মনে হলো আমি আপনাদের দেখাই যে, কিভাবে মহাকাশ স্টেশনেও চুল পরিষ্কার রাখা যায়। তিনি বলেন, পৃথিবীতে এই কাজ যতটা সহজ মহাশূন্যে সেটা মোটেও ততটা সহজ নয়।

ভিডিওতে তিনি বলেন, আমি ভেবেছি আজ আমি আপনাদের দেখাব কিভাবে আমি মহাকাশ স্টেশনেও নিজের চুল পরিষ্কার করি। প্রথমেই আমি যেটা করি তা হচ্ছে আমার চুল ভিজিয়ে নেই। এখানে আমরা যে শ্যাম্পু ব্যবহার করি সেটা হয় পানিবিহীন। তবে এটি ব্যবহারের সময় সামান্য পানি ব্যবহার করতে হয়।

Shower Hour! Astronauts can’t take showers in space or the water would go everywhere, so I thought I would demonstrate how we keep hair clean on the @Space_Station. The simple things we take for granted on Earth are not so simple in micro-gravity! pic.twitter.com/wfXhNv6zzD