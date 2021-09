এরদোয়ানের আগেই ফিতা কেটে টানেল উদ্বোধন করলো শিশুটি!

তুরস্কে একটি হাইওয়ে টানেল উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন দেশটির প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ান। এসময় তার সামনে ফিতা ধরে রাখা হয়েছিল, যা কাটার মাধ্যমে টানেলটি উদ্বোধন হওয়ার কথা। কিন্তু এরদোয়ানের আগেই আচমকা ফিতাটি কেটে দেয় এক শিশু। প্রেসিডেন্ট পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় ছোট্ট শিশু ফিতা কেটে দেওয়ার এ ঘটনা ভাইরাল হতে সময় লাগেনি মোটেও।

গত ৫ সেপ্টেম্বর বার্তা সংস্থা রয়টার্সের শেয়ার করা ওই ভিডিওতে দেখা যায়, অনুষ্ঠানের মঞ্চে প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান ও অন্য কর্মকর্তাদের সামনে একদল শিশু দাঁড়ানো। মঞ্চের অন্য পাশ থেকে তখন ঘোষণা চলছিল। হঠাৎ সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক শিশু কাঁচি দিয়ে ফিতাটি কেটে দেয়।

A boy cut a ribbon during the opening ceremony for a highway tunnel in Turkey. That wasn’t such a big deal in itself, but that job had been reserved for Turkey’s president Tayyip Erdogan pic.twitter.com/dk0cNj3Yrp