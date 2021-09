নারীরা মন্ত্রিত্ব সামলাতে পারবে না, বললেন তালেবান মুখপাত্র

আফগানিস্তানে সম্প্রতি নতুন সরকার ঘোষণা করেছে তালেবান। কিন্তু এতে ঠাঁই হয়নি কোনো নারীর। এ নিয়ে রাজধানী কাবুলে বেশ কয়েকবার বিক্ষোভ করেছেন নারী অধিকারকর্মীরা। মন্ত্রিসভায় নারীর অংশগ্রহণ নিয়ে ঠিক কী ভাবছে তালেবান, তারা কেন নারীদের মন্ত্রী করতে চায় না- এ নিয়ে প্রায় সারা বিশ্বেই চলছে আলোচনা-সমালোচনা। অবশেষে বিষয়টি কিছুটা ব্যাখ্যা করলেন সশস্ত্র গোষ্ঠীটির এক মুখপাত্র। তার মতে, মন্ত্রী হওয়া নারীর কাজ নয়, তারা এই দায়িত্ব সামলাতে অক্ষম।

সম্প্রতি আফগান সংবাদমাধ্যম টোলো নিউজের এক অনুষ্ঠানে তালেবান মুখপাত্র সৈয়দ জেকরুল্লাহ হাশিমির ওই মন্তব্য ঝড় তুলেছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, হাশিমি টোলো নিউউজের অনুষ্ঠান সঞ্চালককে বলছেন, মন্ত্রিসভায় নারীদের থাকাটা জরুরি নয়। তখন সঞ্চালক প্রশ্ন করেন, কেন জরুরি নয়? জবাবে হাশিমি পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে বলেন, কেন জরুরি, বলুন আমাকে?

সঞ্চালক বলেন, নারীরা কি সমাজের অর্ধেক নয়? জবাবে তালেবান মুখপাত্র বলেন, আমরা তাদের (সমাজের) অর্ধেক মনে করি না। কী ধরনের অর্ধেক? অর্ধেক শব্দটাই এখানে ভুলভাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে। এখানে অর্ধেক মানে তাদের (নারীদের) আপনি মন্ত্রিসভায় রাখলেন এবং আর কিছুই করলেন না। আপনি তাদের অধিকার লঙ্ঘন করলেও সেটি কোনো ইস্যু না।

A Taliban spokesman on @TOLOnews: "A woman can't be a minister, it is like you put something on her neck that she can't carry. It is not necessary for a woman to be in the cabinet, they should give birth & women protesters can't represent all women in AFG."

