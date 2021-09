ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে অজি প্রধানমন্ত্রীর নামই ভুলে গেলেন বাইডেন

ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিরাপত্তা জোরদারে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়াকে নিয়ে নতুন একটি জোট গড়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। বুধবার (১৫ সেপ্টেম্বর) কনফারেন্স কলের মাধ্যমে তিন দেশের সরকারপ্রধান যৌথভাবে এ জোটের ঘোষণা দেন। সেখানেই কিছুটা গড়বড় করে ফেলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ধন্যবাদ জানানোর সময় অস্ট্রেলীয় প্রধানমন্ত্রীর নামটাই ভুলে গিয়েছিলেন তিনি।

এইউকেইউএস নামে ওই জোট ঘোষণার অনুষ্ঠানে প্রথমে বক্তব্য রাখেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন। এরপর আসেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন, সবশেষে বাইডেন। বক্তব্যের শুরুতে বাম পাশের মনিটরে দেখতে থাকা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘ধন্যবাদ বরিস’।

এরপর ডান দিকে ঘুরে অস্ট্রেলীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে যান বাইডেন। কিন্তু ওই মুহূর্তে স্কট মরিসনের নাম মনে পড়ছিল না তার। এ কারণে আমতা আমতা করে বলেন, আমি ধন্যবাদ জানাই.. উম.. নিচের ওই লোকটাকে। অনেক ধন্যবাদ বন্ধু। এর প্রশংসা করি প্রধানমন্ত্রী।

Biden - “I want to thank that fella down under.” He forgot the Australian Prime Minister’s name pic.twitter.com/qQNNhsvCY4

এক্ষেত্রে মরিসনকে উদ্দেশ করে ‘দ্যাট ফেলা ডাউন আন্ডার’ বলেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সাধারণত বিষুবরেখার নিচে অবস্থিত অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড অঞ্চলটিকে ‘ডাউন আন্ডার’ বলা হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে মানচিত্রে নিচের দিকে, অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়ার কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন জো বাইডেন।

তবে নেটিজেনদের নজর এড়ায়নি মার্কিন প্রেসিডেন্টের এমন দুর্দশা। এরই মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল ঘটনাটির ভিডিও ফুটেজ। ‘দ্যাট ফেলা ডাউন আন্ডার’ হ্যাশট্যাগও চালু হয়ে গেছে। অবশ্য বেশিরভাগই বিষয়টি নিয়ে মজা করেছেন।

Surely “That fella Down Under” is the equivalent of running into someone in the pub whose name you can’t remember and can only come up with “Maate”.