মোদী সরকারের উন্নয়নের ভিডিওতে লস অ্যাঞ্জেলসের ছবি

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭১তম জন্মদিন উপলক্ষে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে বিজেপি। টুইটারে আপলোড করা ওই ভিডিওতে মোদীর শাসনামলে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যের কথা তুলে ধরা হয়েছে। দেশের সমৃদ্ধশালী শহরের ছবিও দেখানো হয়েছে ভিডিও শেষের দিকে। আর সেখানেই যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলসের ছবি ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। ইতোমধ্যেই অনেকে তা চিহ্নিত করে সমালোচনাও করেছেন।

মাত্র কয়েকদিন আগেই উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের সাফল্য দেখাতে ভারতের একটি গণমাধ্যমে পাতাজুড়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাতে যে ফ্লাইওভারের ছবি দেখানো হয়েছিল, তা ছিল কলকাতার মা ফ্লাইওভার। বিষয়টি নিয়ে বেশ সমালোচনা হয়েছে। ওই ঘটনার কয়েক দিন পরই ফের ভুল ছবি ব্যবহারের অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে।

ক্ষমতাসীন বিজেপির অফিসিয়াল টুইটার পেজে প্রকাশিত ভিডিওতে তুলে ধরা হয়েছে মোদীর সাফল্য। সেখানে মোদীকে ‘স্বপ্নদ্রষ্টা’, ‘সংস্কারক’ বলে অভিহিত করা হয়েছে। দেশের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় তিনি বিপুল পরিবর্তন এনেছেন বলে দাবি করা হয়েছে।

ভারতের অর্থনীতিকে তিনি চাঙ্গা করেছেন এমন দাবিও করা হয়েছে। কিন্তু ভিডিওর ২ মিনিট ২২ সেকেন্ডের পর আবির্ভাব হওয়া একটি ছবিতেই তাল কেটে গেছে। ওই ছবিটি লস অ্যাঞ্জেলসের বলে দাবি করে বলা হয়েছে ছবিটি যুক্তরাষ্ট্রের ফটো এজেন্সি অ্যালামির। তবে বিষয়টি নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি বিজেপি।

Birthday greetings from the entire nation to India's Pradhan Sevak PM Shri @narendramodi!#HappyBdayModiji pic.twitter.com/775hqtBfLr