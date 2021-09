দিল্লির আদালতে গ্যাংস্টারদের হামলা, গুলিতে নিহত ৩

ভারতের দিল্লিতে একটি আদালতের ভেতরে নজিরবিহীন হামলা চালিয়েছে গ্যাংস্টাররা। এতে তিনজন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এসময় আহত হয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন।

শুক্রবার (২৪ সেপ্টেম্বর) এ ঘটনা ঘটে। খবর এনডিটিভির।

দিল্লির পুলিশ কমিশনার রাকেশ আস্থানা সংঘর্ষের ঘটনা নিশ্চিত করে বলেন, উত্তর দিল্লির রোহিনী আদালতকক্ষের ভেতরে এ হামলার ঘটনা ঘটে। এসময় নিহত হয় দুধর্ষ গ্যাংস্টার জিতেন্দ্র গোগী। তার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি মামলা রয়েছে। গত এপ্রিলে গ্রেফতারের তিহার কারাগারে রাখা হয় তাকে। আজ আদালতে হাজির করা হয়েছিল। তাকে আদালতে তোলা হলে অন্য আরেকটি সন্ত্রাসী দল হামলা চালায়। পুলিশের পাল্টা গুলিতে দুই সন্ত্রাসী নিহত হয়।

পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয় বলেও জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা।

Just In | Firing in #Delhi’s Rohini Court: Jailed Gangster Jitender Gogi Killed by Rival, 3 Others reportedly Dead. More details awaited.. pic.twitter.com/AbaozjCkrX

— Akhlad khan (@BawaNaaved) September 24, 2021

আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে একজন নারী আইনজীবীও আছেন। এদিকে, হামলার পর আদালত প্রাঙ্গণে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

এসএনআর/এমএস