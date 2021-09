দুবাইয়ে হঠাৎ তীব্র ধূলিঝড়, এরপরই স্বস্তির বৃষ্টি

স্থানীয় সময় শুক্রবার (২৪ সেপ্টেম্বর) বিকেলবেলা, যার যার মতো কাজ করছিলেন দুবাইয়ের লোকজন। হঠাৎ চারদিক অন্ধকার করে আশপাশ ছেয়ে যায় ধূলিঝড়ে। অবস্থা এতটাই খারাপ যে, মাত্র ৫০ মিটার দূরের বস্তুও দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু সংকট বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। এর কিছুক্ষণ পরই স্বস্তির পরশ বুলিয়ে দেয় হালকা বৃষ্টি। মুছে দেয় ধূলিঝড়ের সব চিহ্ন।

এদিন শুধু দুবাইতেই নয়, হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হয়েছে আরব আমিরাতজুড়েই। দেশটির জাতীয় আবহাওয়া অফিস (এনসিএম) জানিয়েছে, শুক্রবার ভারি বৃষ্টি হয়েছে আল আইন শহরে। এছাড়া দুবাই ও শারজাহর কিছু অংশে স্বস্তি দিয়েছে হালকা বৃষ্টি।

বৃষ্টির কারণে দূরের বস্তু দেখা না যাওয়ায় গাড়িচালকদের জন্য সতর্কতা জারি করেছিল দুবাইয়ের সড়ক ও পরিবহন কর্তৃপক্ষ। এছাড়া দেশটির পূর্ব ও মধ্যাঞ্চলের কিছু অংশের জন্য আবহাওয়া সতর্কতা জারি করে এনসিএম।

