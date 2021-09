ছাগল আর বানর ছানার বন্ধুত্বের ভিডিও ভাইরাল

ছাগল আর বানর ছানার মধ্যে ভীষণ ভাব। বানর ছানাটি সারাক্ষণ ছাগলের গলায় ঝুলে থাকে। তাদের একসঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর ভিডিও এরইমধ্যে ইন্টারনেটে ভাইরাল হয়ে গেছে। চারদিকে গাছপালা ঘেরা একটি জায়গায় এক ব্যক্তি হাতভর্তি বেরী নিয়ে ডাকছিলেন। সে সময় গুটি গুটি পায়ে হেঁটে আসে একটি ছাগল।

কাছে এসে ওই ব্যক্তির হাত থেকে বেরী খেতে শুরু করে ছাগলটি। সে সময় মজার একটি দৃশ্য চোখে পড়ে। ছাগলের গলা ধরে ঝুলে আছে একটি বানর ছানা। ছাগলটি বেরী খেতে শুরু করার পর বানরটি বেশ কয়েকবার বেরীর দিকে তাকাচ্ছিল। সে কি করবে তাই হয়তো ভাবছিল।

এর কিছুক্ষণ পর সেও একটা বেরী নিয়ে খেতে খেতে ছাগলের গলা ধরে এর পিঠে চড়ে বসে। দুই প্রাণীর মধ্যে এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের বিষয়টি বেশ পছন্দ করেছে সবাই। তাদের এমন দুষ্ট-মিষ্টি আচরণের ভিডিওটি এরইমধ্যে ভাইরাল হয়ে গেছে।

